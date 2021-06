En person er blevet alvorligt forbrændt i forbindelse med en bygningsbrand i centrum af Vordingborg.

»Bygningen på stedet vil formentlig styrte sammen som følge af branden,« oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i et tweet natten til mandag.

Det er en bygning i Riddergade i Vordingborg, der brød ud i flammer:

»Branden er under kontrol, men blusser dog op. Omkringboende kan have oplevet eksplosionen kraftig,« oplyser politiet i et andet tweet natten til mandag.

Branden er under kontrol men blusser dog op. Omkringboende kan have oplevet eksplosionen kraftig og har man fået skade på ejendom el. andet henvendelse til 114. Ubehag efter røggener bedes I søge læge. Dbh. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (@SSJ_LFPoliti) June 21, 2021

Politikredsen råder derudover til, at man kontakter telefonnummer 1-1-4, hvis man har fået skader på sin ejendom eller andet som følge af branden.

Hvis man derimod oplever 'ubehag efter røggener', bedes man kontakte sin læge.

Der er indtil videre ingen oplysninger om den tilskadekomne persons køn eller alder.

»Indsatsen på brandstedet fortsætter formentlig et stykke op ad dagen. Morgentrafikken vil opleve at blive omdirigeret af Hjemmeværnspersonale,« oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi:

»Vis hensyn og følg venligst deres anvisninger.«

/ritzau/