Politiet er lørdag aften rykket ud til Nordsjællands Hospital i Hillerød for at efterforske et dødsfald.

Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

»Det er rigtigt. Det, der er sket, er, at en bil er ankommet til hospitalet, hvor en er tilskadekommet og er afgået ved døden,« siger vagtchefen ved Nordsjællands Politi til B.T.

For nuværende kan politiet ikke sige yderligere om dødsfaldet, udover at der er tale om en mand. Alderen er ukendt.

Vagtchefen siger, at politiet har en interesse i sagen og i øjeblikket efterforsker, hvad der er sket.

Politiet har ikke fået andre meldinger om sagen, og derfor ved de ikke nærmere, hvad der er sket, eller hvor det er sket noget, som har med dødsfaldet at gøre.

Politiet har derfor ikke mere at sige om sagen, men melder ud, når de ved mere.

B.T. følger sagen.