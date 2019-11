En person er onsdag morgen blevet alvorligt tilskadekommen i et færdselsuheld på Hillerødmotorvejen.

Uheldet er sket mellem en lastbil og en personbil, oplyser Nordsjælland Politi på Twitter.

Ifølge politiet er uheldet sket i nordgående retning mellem Hillerød og Helsinge.

- Vi opfordrer trafikanter til at søge alternative ruter samt give plads til redningskøretøjer på vej frem til stedet, skriver politiet.

På grund af færdselsuheldet skal billister være begyndt at lave u-vendinger for at komme væk fra stedet. Det beder politiet billisterne om at lade være med, da det både er "farligt og ulovligt".

- Vi har betjente på vej til at hjælpe med at vende trafikken. Som billist skal du afvente vores anvisninger og ikke selv begynde at lave u-vendinger, skriver politiet.

/ritzau/