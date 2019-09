Et voldsomt slagsmål mellem to lokale grupperinger i Valby har natten til mandag kostet en ung mand livet.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse mandag formiddag.

»Vi arbejder ud fra formodningen om, at det er to lokale grupper, der er stødt sammen. På nuværende tidspunkt tyder det ikke på, at det er banderelateret, siger leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet,« Brian Belling.

Klokken 00.40 modtog Købehavns Politi en anmeldelse om et større slagsmål ved Carl Th. Dreyers Vej i Valby.

Her skulle omkring 15 mennesker være oppe og slås og adskillige patruljer blev med det samme afsendt til stedet.

I forbindelse med slagsmålet er fire personer knivstukket. En 27-årig mand er i den forbindelse afgået ved døden. De pårørende er underrettet.

De tre andre er ikke i kritisk tilstand.

I forbindelse med slagsmålet afspærrede Københavns Politi et større område nær Akacieparken og Valby Langgade natten til mandag.