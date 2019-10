En person mistede onsdag formiddag livet ved en påkørsel af toget på strækningen mellem Langå og Aarhus Hovedbanegård.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Personen blev ramt af toget på banen syd for Skovbakkevej i Brabrand og afgik kort efter ved døden.

Den dræbte er endnu ikke identificeret.

Kl. 10.15 fik vi en anmeldelse om, at et tog havde påkørt en person på banen syd for Skovbakkevej i Brabrand. Personen er afgået ved døden, men er endnu ikke endeligt identificeret. Togdriften er indstillet på strækningen og vil formentlig være det en times tid endnu #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) October 2, 2019

På grund af personpåkørslen kører der i øjeblikket ingen tog på strækningen, det skriver DSB.

Der er indsat togbusser i stedet.

Ifølge politiet vil togdriften formentlig være påvirket indtil ved middagstid.

Opdateres...