En brand har mandag kostet en person livet i Hørning. Yderligere 12 er blevet evakueret.

En person har mandag mistet livet i en voldsom lejlighedsbrand i Hørning i Østjylland.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV2 Østjylland.

- Der har været brand i en etageejendom, og vi ved p.t., at der er en indebrændt, siger vagtchef Jørn Lindhardt til tv-stationen.

Ifølge TV2 Østjylland er branden brudt ud i en lejlighed på Møllevænget, og der er skader i flere andre lejligheder i bygningen.

- Vi har evakueret 12 mennesker, der lige nu befinder sig i et nærliggende lokale, siger vagtchef Jørn Lindhardt.

Da Østjyllands Brandvæsen ankom til stedet, kunne brandfolkene se, at det brændte i stueetagen, og at der stod tre personer på altaner over den brændende lejlighed.

Hverken politi eller brandvæsen har umiddelbart kunnet identificere den afdøde person.

Årsagen til branden endnu er ukendt.

/ritzau/