Da man tirsdag var ved at slukke en brand i en bil nær Skanderborg, fandt man en død person.

Onsdag morgen oplyser Sydøstjyllands Politi, at man fortsat er ved at efterforske den alvorlige sag – derudover holdes kortene indtil videre tæt til kroppen:

»Branden i en bil ved Skanderborg i går er fortsat under efterforskning, men det forventes, at vi kan oplyse om resultatet op ad formiddagen,« lyder det fra politikredsen i et tweet, som fortsætter:

»Indtil da er der ikke nyt til offentligheden.«

Det var tirsdag formiddag, at der opstod brand i en bil på rute 445 ved Skanderborg.

Under slukningen fandt man i bilen en person, der var afgået ved døden:

»Det er en alvorlig sag, som vi ser på med dyb alvor. Vi er i gang med de tekniske undersøgelse, så lige nu efterforsker vi stadig, hvad der sket,« fortalte vagtchef Mads Flansmose tirsdag til B.T.

Det er dermed endnu uvist, hvad der førte til branden – og til dødsfaldet.

De pårørende er underrettet.