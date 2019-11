En kvinde er blevet anholdt, efter hun torsdag eftermiddag stak Stram Kurs-leder Rasmus Paludan en lussing ved Christiania.

Det fortæller B.T.’s mand på stedet.

Og overfor B.T. bekræfter vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer episoden og anholdelsen.

Rasmus Paludan var torsdag omkring klokken 16.30 til stede ved Christiania, hvor han opholdt sig på hjørnet af Bådsmandsstræde og Prinsessegade.

Rasmus Paludan, torsdag eftermiddag. Vis mere Rasmus Paludan, torsdag eftermiddag.

Her havde flere taget opstilling i nærheden af partilederen, da en kvinde bevægede sig frem og slog ham i hovedet med sin håndflade. Det viser video optaget af optrinnet.

Kvinden blev straks derefter lagt ned af de tilstedeværende PET-vagter, der også lagde hende i håndjern, før de under tumult førte hende ind i en politibil.

Undervejs lød flere ukvemsord fra både kvinden, Rasmus Paludan og andre tilstedeværende. Øverst i artiklen kan du se video af postyret.

Efter episoden blev Rasmus Paludan kørt væk fra stedet af PET.

Politiet fik efter en smule tumult placeret den anholdte kvinde i en politibil. Vis mere Politiet fik efter en smule tumult placeret den anholdte kvinde i en politibil.

Både PET og Københavns Politi var til stede omkring partilederen, selvom Rasmus Paludan tidligere torsdag hævdede at have fået at vide, at ikke var blevet tilbudt beskyttelse i forbindelse med sin gåtur på Christiania.

»Vi håndterer ham i dag, som vi har håndteret ham den sidste halvanden måned, hvor han har været på gaden,« fortæller vagtchef Henrik Stormer og tilføjer:

»Det betyder, at vi er til stede med det set up, som vi finder passende, og som vi er forpligtede til at levere.«

Københavns Politi udstedte torsdag ligeledes Rasmus Paludan et påbud mod at opholde sig på Christiania. I stedet tog han opstilling ved indgangen.