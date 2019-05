Retten i Holstebro afholder torsdag et grundlovsforhør, hvor en mand bliver fremstillet i sag om eksplosion.

En person er blevet anholdt i forbindelse med den slikbutik i Thisted, der eksploderede natten til torsdag.

Det oplyser Anne Kirkegaard, der er kommunikationskonsulent ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Personen bliver senere torsdag fremstillet i et grundlovsforhør i Holstebro. Politiet kan dog endnu ikke oplyse, hvad personen nøjagtigt er sigtet for.

Den mødende anklager vil desuden bede om, at dørene lukkes ved grundlovsforhøret.

Det betyder, at offentligheden, og hermed pressen, må nøjes med at høre, hvad sigtelsen går på, og om dommeren vælger at varetægtsfængsle eller løslade den pågældende person.

Politiet modtog torsdag kort efter midnat en anmeldelse om en kraftig brand i slikbutikken "Thy Slik", som ligger på Storegade 12 i Thisted.

Branden medførte voldsomme skader på bygningen, og alt inventar i butikken blev blæst ud på gaden.

Ifølge billeder fra Ekstra Bladet var det en kraftig eksplosion, hvor alle vinduer blev blæst ud, og en stor del af taget styrtede sammen.

På billederne ligger der stadig en masse glas og mursten samt en kummefryser ude på gaden.

Personen, der kom til skade i forbindelse med eksplosionen, blev fragtet til sygehuset, men vedkommende er blevet udskrevet igen, oplyste politiet tidligere torsdag.

/ritzau/