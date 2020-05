En mand er tirsdag eftermiddag blevet anholdt af Københavns Politi.

Det oplyser vagtchefen hos Københavns Politi til B.T.

Manden har angiveligt viftet med en pistol ud af vinduet på Istedgade 54 på Vesterbro.

»Vi sendte politiet derhen, og anholdte ham i lejligheden. Vi er nu i gang med at ransage selv samme lejlighed, for at finde ud af, om det er en rigtig pistol, som har har viftet med,« oplyser vagtchefen.

Under aktionen havde politiet spærret Istedgade af ved Gasværksvej, men afspærringen er nu ophævet.

Det vides endnu ikke, om manden har været påvirket eller ej.

Opdateres...