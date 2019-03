To personer er kommet til skade, efter at to biler kørte frontalt sammen tirsdag morgen.

En person er kommet alvorligt til skade efter et frontalt sammenstød ved Thisted tirsdag morgen.

Det skriver Nordjyske.

Trafikulykken er sket klokken 06.29.

- To biler stødte frontalt sammen. En person er kommet alvorligt til skade. En anden er lettere tilskadekommen, sagde vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi ved 07.30-tiden.

På grund af sammenstødet er hovedvejen tirsdag morgen spærret mellem frakørslen mod Sjørring og frakørslen mod Thisted V.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få fat i politiet for uddybende informationer om, hvem de tilskadekomne er, eller hvordan ulykken skete.

