En person er tirsdag aften afgået ved døden i forbindelse med en arbejdsulykke på metrobyggepladsen på Ny Ellebjerg Station.

Det fortæller vagtchefen ved Københavns Politi, Michael Andersen.

»Der er tabt noget gods ned over en person. Det er, hvad vi ved på nuværende tidspunkt,« fortæller vagtchefen.

Han oplyser, at Arbejdstilsynet er på vej ud til metrobyggepladsen for sammen med politiet at undersøge de nærmere omstændigheder for ulykken.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om vedkommende identitet, oplyser Michael Andersen.

Han understreger dog, at området er sikret.

»Der er ro på nu og Arbejdstilsynet er på vej, det er sådan set, hvad jeg kan sige på nuværende tidspunkt,« fortæller vagtchefen.

Ulykken er sket på Carl Jacobsens Vej, hvor der bliver arbejdet på en ny metrostation ved Ny Ellebjerg.

På Metroens hjemmeside fremgår det, at der lige nu bliver arbejdet med at støbe indervægge og etager i den kommende metrostation. Det vides dog ikke, om det er i forbindelse med dette arbejde, at ulykken er sket.

Opdateres...