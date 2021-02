»Jeg fik 500 beskeder på samme tid,« siger Pernille Riis Frederiksen.

Hun er selvstændig og lever af sine to profiler på det sociale medie Instagram. Mange henvendelser ville derfor umiddelbart være en god ting. Det var det dog langtfra.

Adskillige af Pernilles tusindvis af følgere gjorde i beskederne opmærksom på, at nogen udgav sig for at være hende. Andre anklagede hende.

»Mange har ikke forstået, at det ikke er mig, som har snydt dem, og skrev nogle hårde beskeder.«

En af Pernilles følgere lavede en dårlig anmeldelse af hendes virksomhed på Trustpilot, fordi hun troede, at beskeden fra svindlerne kom fra hende.

Det udløste også hurtigt en dårlig anmeldelse på Trustpilot for at lave en konkurrence i samarbejde med et svindelfirma, der ulovligt trækker penge fra ens konto.

Ud af det blå havde ukendte svindlere lavet syv forskellige konti på Instagram, som er identiske med Pernilles. Det fortæller hun til B.T., efter TV Midtvest først bragte historien. Hendes navn på det sociale medie er 'Krea_Pernille' og personerne bag bedrageriet havde oprettet profiler med navnet 'Krea._Pernille' med et usynligt punktum eller 'Krea_Pernile' med kun et L i navnet. Også billederne var stjålet direkte fra Pernilles profil, hvilket gør det svært for den uopmærksomme bruger at skelne.

De falske profiler sendte ansøgninger til Pernilles følgere, hvor mange godkendte dem, fordi de troede, at det faktisk var hende. Og kort efter dukkede en besked op i deres indbakke.

»Tillykke!!! Du er meget heldig i dag.«

Beskeden gjorde nogle mistænksomme, men andre begyndte lidt for hurtigt at glæde sig over den uventede henvendelse om, at de havde vundet en konkurrence.

For Pernille har på sin virksomhedsprofil for nylig kørt en konkurrence, hvor hun udlodder en dyr designertaske blandt sine følgere.

En håndfuld personer reagerede på beskeden fra svindlerne og indtastede deres betalingsoplysninger på den hjemmeside, som den falske profil havde sendt til dem, for at få præmien. Nærmest i samme øjeblik blev penge trukket på deres konto fra et land i Afrika, fortæller Pernille, som har talt med omkring ti, der er faldet i fælden.

»Det har gjort virkelig ondt. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, for at stoppe det. Det er desværre ikke alle, som ved, at man aldrig må opgive sine betalingsoplysninger.«

Det øverste billede viser Pernilles rigtige profil. Den nederste viser den falske profil, som er blevet brugt til at svindle hendes følgere.

På sine profiler på sociale medier gjorde Pernille det meget tydeligt, at hun på ingen måder står bag beskederne, som falske profiler sender.

»Det stod på uafbrudt i seks dage med problemer. Jeg har næsten ikke ord for, hvor hård den her uge har været,« fortæller hun.

I otte år har Pernille fra Holstebro levet af sine profiler på sociale medier og drevet sin designvirksomhed uden lignende problemer. Da ukendte svindlere stjal hendes identitet, var gode råd derfor dyre. Som noget af det første forsøgte hun at anmelde de falske profiler til Instagram. Her fik hun blot et standardsvar om, at de identiske profiler ikke overtrådte det sociale medies fælleskabsregler. Men hun kunne prøve at anmelde dem igen – eller stoppe med at følge dem. Skaden var dog sket.

»Jeg føler, at det har givet et hak i tilliden til mit brand. Jeg har virkelig tænkt over, hvorfor de lige har valgt mig.«

Pernille tror selv, at det skyldes den konkurrence, som hun havde lavet på en af sine profiler. Måske har svindlerne opdaget den store trafik på opslaget og udnyttet det.

Hun håber, at hendes historie kan være med til at oplyse om, at man ikke skal give sine betalingsoplysninger ud og samtidig være opmærksom på falske profiler.