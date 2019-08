Klare beviser og en plettet straffeattest hos den mistænkte var ikke nok til, at en anmeldelse om pædofili blev taget alvorligt af politiet. Det mener frustreret mor.

Pernille Ottesens søn modtog billeder, video og beskeder af krænkende karakter fra en tidligere dømt pædofil. Alligevel gik der et halvt år fra hendes anmeldelse, til manden blev afhørt af politiet. Og først et år efter var sagen afsluttet.

Hun råber nu systemet op, for at andre familier ikke skal gennem det samme følelsesmæssige helvede som deres. Det skriver TV2 Østjylland.

Hele sagen starter på en sommerlejr for crosskørere i Grenaa i 2017. Her deltager Pernilles søn sammen med sin far.

På lejren kommer og går mange børn og unge med benzin i blodet, og desværre for familien også en dengang 23-årig mand med mest interesse for børnene.

Pludselig ændrer kontakten karakter

Han kommer i kontakt med Pernilles ni-årige søn ved at give gode råd til cross-sporten, og i den følgende tid spørger han ind til, hvordan det går sønnen. Pludselig vender den 23-årige mand på en tallerken.

»Til at starte med er det kun basale spørgsmål for at lære min dreng at kende, men fra december er det så daglige videoer, hvor han onanerer, og han begynder at spørge min søn, om han vil have den bagi,« siger Pernille Ottesen til TV2 Østjylland, og fortsætter:

»Samtalerne bliver mere og mere seksuelt grænseoverskridende, og den unge mand vil også gerne mødes med min søn. Heldigvis vil han ikke det,« siger Pernille Ottesen.

Alt det finder moren først ud af i marts – flere måneder efter det starter. Sønnen er flov og bange for konsekvenserne, hvis han fortæller om krænkelserne. Manden truer nemlig med at komme efter drengen og familien.

Sagsforløbet Uge 28 2017: Ofret og den dømte mødes for første gang til en crosslejr i Grenå.

16. marts 2018: Sagen opdages af drengens familie og anmeldes til Sydøstjyllands Politi.

10.april 2018: Drengens telefon er udlæst af Sydøstjyllands Politi.

13. juni 2018: Afhøring af ofret.

7. august 2018: Den tiltalte får en dom i en anden sag om blufærdighedskrænkelse.

4. oktober 2018: Afhøring af den tiltalte.

22. februar 2019: Tiltalefrafald til den tiltalte. Det vurderes, at hans dom afsagt i august 2018 ikke vil blive skærpet på trods af den nye sag.

20. juni 2019: Der sættes et endeligt punktum i sagen, da ofret bliver tildelt en erstatning på 8000 kroner. Kilde: Østjyllands Politi og privat

Bryder sammen og fortæller alt

En dag bliver det dog for meget. Sønnen bryder sammen og fortæller alt. Det giver god mening, fordi han i en længere periode har været trist og ked af det.

»Der er jeg selvfølgelig helt rundt på gulvet, det er en forælders værste mareridt. Jeg skynder mig at kontakte politiet i Horsens og indgive en anmeldelse,« lyder det fra Pernille Ottesen.

Heldigvis har familien navn, telefonnummer, adresse og arbejdsplads på den mistænkte, noget som ikke altid er tilfældet i krænkelser over nettet.

Moren forventer derfor, at sagen hurtigt kan komme i gang. Hun tænker, at en måned må være nok til at få et overblik over sagens beviser, blandt andet fra sønnens mobiltelefon, og til at få afhørt den 23-årig mand, der bor i Norddjurs Kommune.

Hun tager grueligt fejl.

Får aldrig svar

Gennem de kommende måneder må hun og familien gang på gang sande, at det tager uforståeligt lang tid at komme videre med sagen. Gentagne gange rykker Pernille Ottesen først Sydøstjyllands Politi og siden Østjyllands Politi for svar.

»De ringer aldrig tilbage. Kun én gang har de svaret på en af mine mange mails. De tager mig ikke seriøst. Det bliver man dybt frustreret over, og jeg føler en ligegyldighed. Synes de bare, jeg er en hysterisk mor?«

Undervejs får hun flere forklaringer på den træge fremgang. Det tager for eksempel 12 uger at sende sagen fra Sydøstjyllands Politi til Østjyllands Politi. I sidstnævnte bor den mistænkte.

Ifølge Pernille Ottesen går der også et halvt år, inden manden bliver afhørt. Noget hun på ingen måde forstår.

»Det kan være, at jeg er naiv, men jeg troede, at man ret hurtigt ville banke på hans dør og afhøre ham. Det viser sig, at han er tidligere dømt, og det må da forstærke mistanken.«

»Jeg frygter også, at han har arbejdet på flere ofre, og at han kunne være bremset før.«

Uacceptabelt langsomt forløb

I den her periode har familien, der bor i Yding nær Horsens, det hårdt. De mange ubesvarede spørgsmål og uklarheden nager, og sønnen er bange.

»Hvordan forklarer man sin dreng, at der ikke sker noget? Han er bange for, at manden kommer efter ham og henter ham efter skole. Han spørger, om politiet ikke tror på ham, og om det er ham, der er noget galt med. Det er hårdt,« fortæller Pernille Ottesen.

Familien får tilknyttet en advokat, Ole Møller Jespersen, der er mindst lige så fortvivlet over sagsforløbet. Et han aldrig har set så langstrakt i sådan en sag før.

»Forløbet er uacceptabelt langsomt. Det er usædvanligt, at det tager så lang tid. Når man har med børn at gøre, skal sagen fremmes effektivt og med en rimelig hurtighed af hensyn til barnet og familien,« siger han til TV2 Østjylland.

Den langstrakte sagsbehandling i en på papiret simpel sag at gå til skyldes ifølge ham formentlig to ting: Dårlig koordinering mellem politikredse og lav prioritering.

- Man må konstatere, at her har man ikke prioriteret sagen tilstrækkeligt højt. Der er nogle indlysende hensyn, når vi har med børn at gøre, som man ikke har taget, siger advokaten.

Slap for yderligere straf

Han mener, at politiets ledelse må tage sine sagsgange op til revurdering, og samme mening er familien i Horsens af.

Punktummet i deres sag blev sat i marts i år. Et år efter anmeldelsen indløb.

Den 23-årige fik et tiltalefrafald. Han betegnes som skyldig, men da han i samme periode har fået en dom for fysisk at krænke mindreårige, har politiets anklagemyndighed vurderet, at han ikke ville få en strengere straf med Pernilles søns sag oveni.

Manden er grundet sin mentale tilstand idømt en behandlingsdom, hvor han i op til tre år skal overvåges af Norddjurs Kommune og efterkomme kommunens bestemmelser om ophold og arbejde samt seksualvejledning.

Er nu stoppet til cross

Under alle omstændigheder sidder familien tilbage med en tom følelse.

»Jeg føler nok lidt, at han "går fri". Jeg ville i første omgang gerne have, at han fik en plet på straffeattesten, så han bliver holdt øje med. Men det virker til at være lidt lige meget, at han har det,« siger Pernille Ottesen.

Hendes søn har fået en erstatning på 8000 kroner, er nu stoppet til cross og er via psykologhjælp kommet så godt videre som muligt.

Men familien ønsker at gøre en forskel for andre og håber på at kunne råbe politikere og politiet op.

Politiker kræver handling

Medlem af Folketingets retsudvalg, Michael Aastrup Jensen (V), forstår da også udmærket Pernille Ottesens frustration over sagsforløbet, og han kræver nu bedring.

»Som alle forældre synes jeg, at det er dybt forkasteligt, at man lader en ung dreng sidde i det uvisse. Det virker mystisk, at sagen har skullet tage så lang tid, også når der ligger flere klare beviser,« siger politikeren til TV2 Østjylland.

»Det er for dårligt af politiet, og vi risikerer, at folk mister tilliden til politiet. Når det drejer sig om krænkelserne mod børn, så bør det være øverst på dagsordenen,« fortsætter han.

Netop at der her er tale om forbrydelser mod en mindre-årig dreng gør ifølge Michael Aastrup Jensen, at sagen bare skal håndteres hurtigere.

»Der er mange følelser på spil, familien er dybt rystet, og moren frygter jo for, at den pædofile slår til igen,« siger Michael Aastrup Jensen.

Han vil nu på baggrund af Pernille Ottesens oplevelser kræve svar fra justitsministeren på, hvorfor en sag som denne kan tage så lang tid. Og om det skyldes dårlig koordinering mellem politikredse.

Vi har været i kontakt med den dømtes familie. Hverken den dømte eller familien ønsker at medvirke i historien.

Politiet indleder klagesag

Sydøstjyllands Politi er blevet bekendt med Pernille Ottesens henvendelse til TV 2 Østjylland via Østjyllands Politi.

»Det lyder som om, hun og hendes familie har haft en træls oplevelse med politiet. Det kan vi bestemt ikke være tilfredse med. Jeg har allerede været i kontakt med Pernille Ottesen, og vi har aftalt, at vi nu indleder en klagesag om forløbet,« siger politiinspektør Carit Andersen fra Sydøstjyllands Politi til TV2 Østjylland.

Han forklarer også, at grunden til at de vælger at tage dette skridt, er, at de på den måde får en ramme til at undersøge de mange oplysninger og afdække, hvad der er op og ned i forløbet.

»Så kan vi bedre drage læring af forløbet. Vi i politiet ønsker jo, at borgerne møder et professionelt og dygtigt politi. Vi ved, at de møder et travlt politi, men derfor skal vi stadig være både professionelle og dygtige. Det omfatter i høj grad også den måde vi møder borgerne, når de retter henvendelse til os i konkrete verserende sager,« siger han til TV2 Østjylland.