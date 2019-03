Danmark rykker tættere på en lovgivning til gavn for voldtægtsofre, mener politisk ordfører hos Enhedslisten, Pernille Skipper.

En glædens dag kan være på vej for danske ofre for voldtægt. Debatten om hvorvidt samtykke skal skrives ind i den danske lovgivning, når det gælder voldtægt, er i stigende grad blevet positiv.

Det fortæller Pernille Skipper til B.T. i forbindelse med et arrangement om en ny rapport om netop voldtægt, som Amnesty International står bag.

»Den politiske stemning rykker sig for tiden. Langt de fleste partier er fortalere for at få indskrevet samtykke i lovgivningen. Men i stedet for bare at rykke venter for mange af dem på, at en arbejdsgruppe skal komme med deres anbefalinger,« siger hun.

Samtykke I Sverige er der ved lov indført samtykke i forbindelse med sex.

Her sidestilles sex uden samtykke således med voldtægt.

Tidligere blev voldtægt defineret ved, at der blev anvendt trusler eller vold i forbindelse med seksual akten.

Der er tale om en voldtægt, hvis personen, man dyrker samleje med, ikke aktivt har vist lyst til at deltage.

Domstolene skal I Sverige holde ekstra øje med, om der er udtrykt samtykke ved samleje i sager om voldtægt.

Samtykke behøver ikke være ved et formelt 'ja' eller en underskrift. Det kan være ved fysisk tegn på samtykke.

Flere danske partier ønsker at se nærmere på resultaterne fra blandt andet Sverige, men også blandt andet fra Storbritannien, hvor samtykke også er indskrevet i loven.

Tirsdag offentliggjorde Amnesty en rapport, hvor der blandt andet fokuseres på, at netop samtykke kan være med til at forbedre forholdene for mange ofre.

Gennem mere end et år - ikke mindst med B.T.s serie #Voldtaget - er der blevet sat fokus på de problemer, ofre løber ind i i det danske system.

Men Pernille Skipper vejrer nye vinde i Folketinget.

»Man kan mærke i den politiske debat, at folk er positive i forhold til samtykke. For bare to år siden ville mange have afvist det fuldstændigt, mens de i dag i stedet afventer teknikaliteter.«