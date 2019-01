Den tidligere lokalpolitiker i Syddjurs Kommune Per Zeidler er blevet tiltalt i rufferisag.

Det viser anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Sammen med en 55-årig mand er Per Zeidler tiltalt for have arrangeret og afholdt 109 såkaldte gangbangs - arrangementer, hvor mange mænd har haft sex med få kvinder samtidig - samt for udbredelse af børneporno.

Planlægningen har blandt andet bestået i at fastsætte priser, leje lokaler samt rekruttere og fotografere kvinder til annoncer, lyder det i anklageskriftet.

Flere deltagende mænd har skullet betale de tiltalte for at have seksuelt forhold til en eller flere kvinder.

I anklageskriftet er det oplistet, hvor arrangementerne har foregået. Det viser sig her, at det ikke kun var et østjysk fænomen. Foruden adresser i det centrale Aarhus og Risskov har der også været afholdt sexfester i Vejle, Fredericia, Rødovre og København.

Mange af gangene har der kun medvirket én kvinde ved arrangementerne - andre gange har der været to deltagere ved festerne, der er foregået i dagtimerne.

Arrangementerne har ifølge anklagen været en særdeles lukrativ forretning for de to herrer, der skal have haft en fortjeneste på i alt cirka 326.000 kroner. Mest kom der ud af et arrangement 28. juni i Ammitsbøl ved Vejle, hvor de to tjente 9.400 kroner ud af en samlet omsætning på 50.000 kroner.

Foruden de 109 gangbangs er de to også tiltalt for udbredelse af børnepornografi.

Zeidler skulle sammen med den 55-årige have optaget pornografiske fotos af en 16-årig pige i 2016. Billederne er siden delt via mail til flere af deltagerne i arrangementerne.

Derudover er de også tiltalt for, at den 16-årige mod betaling eller løfte om betaling havde sex med flere mænd.

Det var Århus Stiftstidende, der kort før kommunalvalget i efteråret 2017 afslørede Per Zeidlers medvirken i sexfesterne.

Per Zeidler var blandt andet fraværende fra et møde i familieudvalget, hvor det viste sig, at han var til gangbang i et forsamlingshus i landsbyen Ammitsbøl.

Han blev sidenhen afsat som formand for familieudvalget, ligesom han meddelte, at han ikke ønskede at blive genvalgt. Stemmesedlerne var dog trykt, og Per Zeidler endte med at få 15 personlige stemmer.

Sagen blev efterfølgende meldt til Østjyllands Politi, og Per Zeidler blev sigtet for rufferi.

Per Zeidler har tidligere forklaret, at arrangementerne for ham ikke handlede om at tjene penge - og at alt foregik ganske frivilligt.

»Der er ikke nogen, der er blevet tvunget til noget. Alt har været frivilligt på alle tænkelige måder, og alt er blevet fulgt op med sikkerhed i forhold til de enkelte kvinders deltagelse,« forklarede han til DR2 i april sidste år.

Privat har sagen betydet, at Per Zeidler er blevet skilt fra sin hustru, ligesom han har mistet kontaktet med to af sine sønner.

Det bliver Retten i Randers, der kommer til at afgøre sagen, men der er endnu ikke fastlagt datoer for retsmøderne. Det ventes, at der går en rum tid, før sagen kan berammes. Den 55-årige medsigtede er omfattet af navneforbud.

Per Zeidlers forsvarer, Henrik Garlik Jensen, siger til B.T., at hans klient fortsat nægter sig skyldig.