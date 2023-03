Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Per Zeidler blev i 2017 landskendt som gangbang-politikeren. Nu skal han i retten igen.

Den tidligere byrådspolitiker fra Syddjurs Kommune sidder mandag i retten Aalborg.

Her er han tiltalt for seks tilfælde af rufferi, og hvis han dømmes, risikerer han er ubetinget fængselsstraf.

I maj 2019 blev han idømt seks måneders betinget fængsel. Han blev kendt skyldig i at have stået bag 73 gangbangs, hvor han tjente penge på komsammenerne.

I den nye sag lyder tiltalen nærmere bestemt på, at Per Zeidler skulle have tjent penge på at arrangere mindst seks sexorgier med prostituerede i Nordjylland, hvilket han nægter sig skyldig i.

Sagen var for retten første gang i juni 2022. Men den blev udskudt, da to nye vidner blev indkaldt i sagen.

Dengang kom det ifølge TV 2 Nord frem, at han erkendte at have arrangeret sexorgierne, men han nægtede at have tjent penge på dem.

De nye gangbangs, som Per Zeidler er tiltalt for at stå bag og tjene penge på, skulle primært have fundet sted på en adresse i Skelund ved Hadsund.

Disse gangbangs skulle ifølge anklageskriftet have fundet sted fra 24. maj 2019. Altså kun otte dage efter, han blev dømt seks måneders betinget fængsel for rufferi.

Her skulle Per Zeidler hen over sommeren det år have arrangeret mindst seks sexorgier, hvor han angiveligt havde hyret flere kvinder fra sexbranchen og inviteret mænd fra sit private kundekartotek til at deltage – mod betaling, mener politiet.

Og det er netop betalingen, der gør det til rufferi.

Ifølge anklageskriftet har ekspolitikeren tjent i alt 13.320 kroner svarende til 20 procent af den samlede omsætning fra hver sexfest.

Denne gang går anklagemyndigheden efter en ubetinget fængselsstraf. Bliver han dømt igen, kan han nemlig ikke undgå at komme i fængsel. Som betingelse i den tidligere dom lød det, at han skulle holde sig på måtten i to år.

Retssagen kører over to dage i retten i Nordjylland.