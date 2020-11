Da Per Østergaard fredag morgen mødte op på lageret til hans eksklusive vinhandel FineWines i Kokkedal, undrede han sig over den lyskegle, der skinnede gennem rummet.

Til at begynde med troede han, at det måske kunne være nogle teknikere, der havde efterladt en arbejdslampe. Men det viste sig, at det var noget meget værre – og han har nu mistet sjældne vine til flere millioner kroner.

Det fortæller han lørdag til B.T.

»Det er en rigtig møgsag – for at sige det pænt,« siger han.

I lageret havde de lige fået serviceret deres køleanlæg, og derfor troede Per Østergaard, at det måske kunne være en glemt arbejdslampe, der var årsagen til lyset.

»Jeg gik over for at kigge – men i stedet for at se en arbejdslampe, kiggede jeg direkte ud gennem muren,« fortæller indehaveren af den eksklusive vinhandel.

»Så fik jeg kigget til højre og kunne se, at de reoler, der indeholdt al den her champagne, som var vores meget specielle champagner, også formatmæssigt, var fuldstændig tømte.«

Det viste sig, at indbrudstyve natten mellem torsdag og fredag havde formået at bryde muren til lageret op det helt rette sted, så de nemt kunne trænge ind og tømme lageret for de sjældne og dyre vine.

Her ses hullet i muren, som indbrudstyvene kom ind gennem. Foto: Per Østergaard Vis mere Her ses hullet i muren, som indbrudstyvene kom ind gennem. Foto: Per Østergaard

»Jeg ved ikke endnu, hvor mange flasker de fik med, men vi taler desværre for en del millioner,« forklarer Per Østergaard.

»Det er nogen, der åbenbart virkelig ville ind, for som man kan se, så er det en dobbeltmur, de er brudt ind gennem. Så de har virkelig brugt tid på det og desværre været uhyggeligt velforberedte, for de er kun gået efter det sjove,« tilføjer han.

Blandt andet slap tyvene af sted med store mængder vin af mærkerne Krug Vintage, Krug Clos du Mesnil, Krug Ambonnay, Cristal, Cristal Rosé, Dom Perignon og Dom Perignon Oenotheque Rosé.

Nogle af dem var endda i seks-liters flasker.

»Det var de forkerte reoler, som de har tømt – set fra vores side. Fra deres side har de bare været rigtig godt forberedte,« forklarer Per Østergaard.

Som han ser det, er der to muligheder:

»Enten er det folk, som selv har forstand på vin, eller også er der nogen bag dem, der har givet dem en 'spiseseddel' med det, de skulle gå efter. Det må være politiet, der skal undersøge, om der er et spor, der virker mere oplagt at gå efter end andre,« siger han.

Hans forsikring tager sig af det økonomiske tab. Men:

Arkivfoto af Per Østergaard. Foto: Per Østergaard Vis mere Arkivfoto af Per Østergaard. Foto: Per Østergaard

»For dem, der har med vin at gøre, ved også, at det her ikke bare er kroner og ører. Det her er champagner, som jeg har samlet gennem 30 år via små allokationer. Nogle af dem kan man kun få én af om året. Andre kan man kun få én flaske af én gang, og så får man ikke flere,« siger Per Østergaard og fortsætter:

»Nogle vil måske sige: 'Men er det ikke fedt at få nogle penge ud af det her?' Men der kan jeg kort svare: 'Nej!'. Jeg vil 10 gange hellere have, at der kom en vogn med de champagner igen. Det gør ondt, det her. Så da jeg så de tomme reoler, var det frustration og bitterhed, der ramte mig.«

Vinhandleren forklarer, at han har valgt at stå frem med sagen, da han håber, at det kan føre til, at nogle af de stjålne vine måske kan blive fundet igen.

»Hvis jeg er rigtig heldig, er der måske nogen, der har hørt om det her og så tænker over det, hvis de bliver tilbudt en Krug-champagne eller en Cristal fra nogen, der aldrig har tilbudt det før,« siger han.

»Men jeg håber også, at de (tyvene, red.) måske kvajer sig og nævner det over for de forkerte, så vi kan blive reddet lidt den vej.«

Det er ikke første gang i år, at der er blevet stjålet eksklusive vine.

I begyndelsen af året blev der stjålet flere flasker fra Michelin-restauranten 'Formel B' i København. Der var der også blevet brudt gennem en mur.

B.T. arbejder på en kommentar til sagen fra politiet.