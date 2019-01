Tirsdag eftermiddag faldt der dom i sagen mod den 47-årige krammeterapeut Per Brændgaard, der var anklaget for at have voldtaget en 29-årig kvinde under en krammeterapi-session i sin lejlighed .

En enig domsmandsret fandt ham skyldig i både voldtægt og blufærdighedskrænkelse, og han bliver derfor straffet med fængsel i 1 år og 2 måneder.

Derudover fik krammeterapeuten frakendt sin ret til at udøve kropsterapi i 1 år, samtidig med, han skal betale en erstatning til offeret på 30.000 kroner.

Per Brændgaard var chokeret over dommerens afgørelse og ankede den med det samme.

Og han var ikke den eneste i retten, der var chokeret. Der var nemlig dukket flere tilhørere op med en relation til Per Brændgaard, og de udtrykte straks efter en tydelig frustration over dommen.

Dommeren lagde i sin afgørelse vægt på, at den forurettedes forklaring var særdeles detaljeret og utrolig troværdig.

Dommeren fortalte, at offeret på de centrale punkter i sagen og i forklaringen ikke var i tvivl, og derfor valgte de altså at tilsidesætte Per Brændgaards forklaring.

En forklaring der altså gik på, at hun selv havde villet have samleje med ham.

Forsvareren sagde blandt andet, at Per Brændgaard ikke havde haft nogen forudsætning for at vide, at hun ikke ville have sex.

»Er det meningen, han skal forstå, hun ikke vil det her, når hun sidder ovenpå ham, gengælder hans kys, tager trusserne af og sætter sig med spredte ben foran ham?«, spurgte forsvareren Linn Støkken.

Hun krævede altså Per Brændgaard frifundet.

Men dommeren endte med at imødegå anklageren, der krævede ham fængslet i 1 år og 2 måneder.

Sagen er anket og skal for Landsretten.