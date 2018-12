Politi ransagede et hjem fem gange i Emilie Meng-sagen. Landsret forhøjer erstatning for en af ransagningerne.

Hele fem gange i efteråret 2016 ransagede politiet Finn Petersens hjem i Korsør i forbindelse med sagen om den dræbte Emilie Meng.

Siden har pensionisten kæmpet for at få erstatning for ransagningerne, og torsdag får han oprejsning i landsretten. Østre Landsret har således forhøjet erstatningen for en af ransagningerne.

Det oplyser hans advokat Steen Djurtoft. Finn Petersen fik tidligere ved Retten i Næstved en standarderstatning på 1200 kroner per ransagning.

Østre Landsret har dog valgt at tredoble beløbet for den sidste ransagning, så det nu lyder på 3600 kroner.

De ekstra 2400 kroner for den sidste ransagning giver dog langt fra pensionisten beløbet på 75.000 kroner, som han har ment, at han skulle have.

Steen Djurtoft fortæller, at Finn Petersen har været meget påvirket af sagen.

- Min klient får en oprejsning i sagen. Det er en tilsidesættelse af Statsadvokaten, Rigsadvokaten og byrettens afgørelse om, at den sidste ransagning var en fuldstændig normal ransagning, siger han.

- Så kan man diskutere beløbet. 2400 kroner er ikke ret meget i forhøjelse.

Pensionisten gav samtykke til de første fire ransagninger, mens den femte blev gennemført med retskendelse. Og den sidste ransagning havde en særlig karakter, slår landsretten fast.

Politiet ransagede mandens hjem, efter at en nabo mente at have hørt en pigestemme gennem muren.

Manden har desuden anmeldt sin nabo for fredskrænkelse. Det skete, fordi naboen satte et aflytningssystem op, da naboen mente, at det måske kunne lede politiet på sporet af Emilie Mengs skæbne.

Politiet opgav i foråret at gå videre med sagen. Men efter at Steen Djurtoft klagede til Statsadvokaten, genoptog politiet sagen. Den er fortsat verserende, oplyser advokaten.

Sagen om Emilie Meng er fortsat uopklaret.

Emilie Meng blev sidst set i live, da hun en tidlig morgen i juli 2016 tog afsked med sine veninder på Korsør Station efter en bytur i Slagelse.

Først et halvt år senere blev liget af teenageren juleaftensdag fundet i en sø nær Borup på Midtsjælland. Hendes drabsmand er stadig på fri fod.

/ritzau/