En martsformiddag i år var en nordjysk parkeringsvagt netop ved at udskrive en afgift ved en bil, der holdt ulovligt parkeret.

Men så dukkede bilens ejer op. En ældre herre, der nu er dømt for grov vold.

Ved Retten i Aalborg blev den 72-årige mand onsdag kendt skyldig i at have påkørt parkeringsvagten. Flere gange.

60 dages ubetinget fængsel og et års ubetinget frakendelse af kørekortet lød straffen, som han afviste at modtage.

Manden, som nægtede sig skyldig, ankede derfor på stedet. Det oplyser sagens anklager, Mette Høg fra Nordjyllands Politi, til B.T.

Selve episoden fandt sted på en parkeringsplads i Aalborg 14. marts 2022 omkring klokken 11.

I anklageskriftet lyder det, at den 72-årige udsatte parkeringsvagten, der var i offentlig tjeneste, for vold af særlig farlig karakter ved med vilje og på en »særlig hensynsløs måde« at påkøre ham flere gange.

Parkeringsvagten kom ikke slemt til skade, men fordi der var en bil involveret, var det altså straffelovens paragraf om grov vold, der blev taget i brug.

Manden var desuden tiltalt for at have forbrudt sig mod færdselsloven ved at have tilsidesat »væsentlige hensyn til færdselssikkerheden«.

Domsmandsretten fandt ham skyldig i begge forhold, men på grund af anken skal sagen nu prøves ved landsretten.