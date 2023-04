Lyt til artiklen

For nylig trak en velkendt direktør sig tilbage for at nyde pensionisttilværelsen.

Men inden han kan nyde sit otium i Nordsjælland, skal manden, der er i 60erne, møde i Københavns Byret.

Her skal den tidligere topdirektør stå skoleret, når straffesagen mod ham begynder i starten af november.

Han står overfor anklager om at have udsat en parkeringsvagt for vold og for livsfare.

Ifølge sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, kørte topdirektøren sin Volvo V70 stationcar ind på parkeringspladsen ved Netto på Holmen ved Christianshavn 14. juli 2022.

Her fremgår det i sagens første forhold, at topdirektøren klokken 16.10 skulle have spyttet en parkeringsvagt i ansigtet.

Hvad der har fået den mangeårige topdirektør til angiveligt at spytte en anden mand i hovedet, bliver ikke beskrevet, men politiet har takseret spytklatten til et forhold om vold.

Bare fem minutter senere, 16.15, midt i menneskemyldret ved det travle supermarked skulle den nu tiltalte mand have hoppet ind i sin Volvo.

Bag rattet skulle han have sat gearstangen i bakgear og flere gange have bakket ind i parkeringsvagten.

P-vagten blev ramt flere gange, en af gangene i lænden, og det resulterede i, at han blev skubbet tilbage af påkørslen.

Københavns Politi mener, at den pensionerede direktør både har udsat vagten for livsfare og overtrådt færdselsloven ved at køre ind i ham.

Hvis han bliver kendt skyldig, vil anklagemyndigheden have mandens Volvo V70 konfiskeret og frakendt ham kørekortet.

Allerede i januar måned i år forsøgte den velkendte direktør at afskære offentligheden i at få indsigt i sagen.

Til et retsmøde 16. januar troppede advokat Henrik Stagetorn op i Københavns Byret med en begæring om, at hans klient skulle beskyttes af et navneforbud. Det mente en dommer var i orden.

Det er derfor forbudt offentligt at gengive den tiltaltes navn, stilling eller bopæl, der kan identificere direktøren, der nægter sig skyldig.

