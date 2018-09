Til november skal byret afgøre, om Milena Penkowa bør miste sin doktorgrad eller ej.

København. Endnu et kapitel i en af de største forskningsskandaler her til lands vil blive skrevet i dette efterår. Københavns Byret har nemlig sat dato på en retssag mellem den skandaleramte forsker Milena Penkowa og Københavns Universitet.

Striden er Penkowas doktorgrad, som hun blev frataget i fjor.

Og selv om Penkowa-affæren er lang og kompliceret, så er sagen mellem den tidligere hjerneforsker og universitet ifølge Penkowas advokat, Birte Rasmussen, skåret ned til ét spørgsmål og ét begreb.

- Spørgsmålet er, om en doktorafhandling alene skal vurderes på sit indhold, eller om der også er andre forhold, der gør sig gældende, fortæller Birte Rasmussen.

- I bekendtgørelsen om doktorgrader står der ikke noget om det. Der står, at man skal vurdere forfatterens "modenhed". Men om det rækker ud over, hvad der står i afhandlingen, er der ingen afgørelser om, siger hun.

Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet valgte i september 2017 at fratage Penkowa hendes doktorgrad.

Begrundelsen var, at Østre Landsret i efteråret 2016 sagde, at Milena Penkowa i forbindelse med nogle rotteforsøg havde forfalsket dokumenter.

Penkowa var i september 2015 i Københavns Byret blevet idømt ni måneders betinget fængsel i sagen.

Men hun blev frifundet i landsretten, fordi der efter landsrettens vurdering var tale om simpel dokumentfalsk, ikke grov, og derfor var sagen forældet. Forældelsesfristen afhænger nemlig af forbrydelsens strafferamme.

Forfalskningerne skete i forbindelse med en indleveret disputats fra 2003. Dengang førte kritik af afhandlingen til, at Penkowa trak disputatsen tilbage. I 2006 indleverede hun en ny disputats, som blev godkendt.

Akademisk Råd mener ikke, at Penkowa ville have fået lov til at indlevere disputatsen i 2006, hvis det allerede dengang havde været slået fast, at der var begået dokumentfalsk.

Om fratagelsen skriver universitetet på sin hjemmeside:

"Tildelingen af en doktorgrad er en stor anerkendelse med forventning om en høj faglig troværdighed, ligesom den skal være udtryk for betydelig videnskabelig indsigt og modenhed. Disse forudsætninger har Milena Penkowa ikke levet op til."

Penkowas sagsanlæg mod universitet bliver behandlet i Københavns Byret den 19. november.

/ritzau/