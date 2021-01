Udrulning af betalingssystem skal sikre bedre overblik over, hvem der sender penge ind og ud af fængslerne.

Det skal være slut med kontanter i de danske fængsler, og overførsler til landets indsatte kan fremover kun ske via betalingskort.

Håbet er blandt andet, at det kan forhindre konflikter mellem de indsatte og samtidig gøre det nemmere at spore, hvem der sender penge til hvem.

Derfor ruller Kriminalforsorgen et nyt pengesystem ud i fængslerne i løbet af februar.

- Med den nye løsning får vi mulighed for bedre at kunne følge pengestrømmene og dermed også, hvem der står bag indbetalingerne, siger Lars Rau Brysting, der er chef for koncernsikkerhed i Kriminalforsorgen.

Tidligere har det for eksempel været muligt for en person at gå ind i en bank med en håndfuld kontanter og sætte pengene ind på en indsats konto uden at legitimere sig - og uden at overføre fra sin egen konto, forklarer Lars Rau Brysting.

Det kan ikke længere lade sig gøre, når overførslen skal ske via eksempelvis dankort eller MobilePay, der er koblet op til et betalingskort.

Netop kontanter kan også føre til stridigheder blandt de indsatte.

- Kontanter er vanskelige at håndtere og giver anledning til problemer i fængslerne. Kontanterne bruges sjovt nok til at indgå handelsforhold, og det skaber uhensigtsmæssige magtbalancer. Det vil vi gerne have nedbragt, siger Lars Rau Brysting.

Det har tidligere været beskrevet, at bandemedlemmer har modtaget penge af banderne, mens de sad ind som en form for understøttelse. Med det nye system kan politiet nu i højere grad følge med i den type overførsler.

- Det kan stadig foregå, men med det nye system vil vi have lettere ved at holde styr på indbetalingerne og se, om noget giver anledning til eksempelvis at involvere politiet.

- Vi kan jo se, at der er penge, som kører ind og ud af vores institutioner. Når man har med personer at gøre, som er dømt for kriminalitet, påkalder det sig selvfølgelig myndighedernes interesse, siger Lars Rau Brysting.

/ritzau/