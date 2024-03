En pengeskabstyv viste sig at have slået større brød op, end han kunne bage, da han lørdag aften forsøgte at plyndre bagerforretningen Emmerys på Gentoftegade 47 nord for København.

Netop som han var i gang med at forsøge at skære det økologiske bageris pengeskab op med en konventionel vinkelsliber, dukkede en tilkaldt politipatrulje op på gerningsstedet omkring klokken 21.30.

Gerningsmanden tog øjeblikkeligt flugten med en af politifolkene efter sig og havde held til at nå at komme ind bag rattet i sin bil, som holdt tæt ved.

Politimanden stillede sig op på ganske tæt hold foran køleren og trak sin tjenestepistol, mens han havde øjenkontakt med den flygtende tyv.

Mens han sigtede på gerningsmanden, råbte betjenten ham an med ordene »Stop - det er politiet«.

Gerningsmanden valgte dog at køre bilen frem mod politimanden med stor hastighed, så betjenten måtte springe til side - uden at skyde.

Og inden det var muligt for politifolkene at optage forfølgelsen i deres patruljebil, var den flygtende gerningsmand ude af syne i sin ældre Mercedes.

Politifolkene havde dog nået at aflæse bilens registreringsnummer og havde også fået et udmærket indtryk af gerningsmandens udseende.

På den baggrund blev en yngre mand i 30'erne mandag morgen anholdt i København og sigtet for det dramatiske, men fejlslagne pengeskabskup mod bagerforretningen i Gentofte.

Mandag eftermiddag blev han af Nordsjællands Politi fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre ved byretten i Lyngby, hvor dommeren besluttede at varetægtsfængsle ham for foreløbig 14 dage under politiets fortsatte efterforskning.

Af politiet blev den anholdte sigtet for dels forsøg på groft tyveri og dels for på hensynsløs måde at have udsat politimanden liv eller førlighed for nærliggende fare.