De hyppige, små pengebeløb, der blev overført til filippinske konti virkede mistænkelige.

Derfor kontaktede virksomheden, som pengene blev overført gennem, politiet. Mistanken blev bekræftet. Pengene var betaling for grimme forbrydelser mod børn.

Da virksomheden kontaktede politiet med deres mistanke om, at de mange hyppige overførsler kunne dække over nogle kriminelle forhold, genkendte politiet flere af de filippinske modtageres navne.

»Navnene på flere af modtagerne af gerningsmandens pengeoverførsler var navne, vi kendte fra tidligere sager med samme modus, og det var dette sammenfald, der fik vakt vores mistanke til, at der kunne være tale om kriminalitet med børnepornografisk indhold,« siger leder af afdelingen for Personfarlig Kriminalitet i Nordsjællands Politi, politikommissær Jakob Rahbek i en pressemeddelelse.

I tæt samarbejde med Rigspolitiets Cyber Crime Center (NC3) rykkede Nordsjællands Politi i slutningen af april 2020 derfor ud for at ransage afsenderen af pengenes hjem.

På adressen hos den 42-årige mand i Lyngby fandt politiet en større mængde materiale, som understøttede mistanken om bl.a. besiddelse af børneporno.

Den 15. Juli blev den 42-årige mand ved Retten i Lyngby idømt tre års fængsel for blandt andet medvirken til voldtægt af filippinske børn under 12 år og medvirken til pornografisk optræden af filippinske børn mellem 12 og 18 år.

Han havde via livestream betalt penge for at se videoer med børneporno.

I syv tilfælde var der tale om børn under 12 år, hvor hans bestilling betragtes som medvirken til voldtægt.

Derudover blev han dømt for medvirken til pornografisk optræden i ti forhold med børn mellem 12 og 18 år samt for besiddelse af større mængder børneporno.

Manden, der selv erklærede sig skyldig i alle forhold, fik ud over tre års fængsel forbud mod at kontakte børn under 18 år, han ikke kender i forvejen, på nettet.

Politiet roser nu virksomheden, der gik videre med mistanken.

»Det er flot, at pengeoverførselsvirksomheden er opmærksom, når pengeoverførsler fra en profil har et usædvanligt mønster, og det er netop virksomhedens mistanke, der førte os frem til den mand, som nu er blevet dømt for en lang række af forhold begået mod filippinske børn,« siger Jakob Rahbek.

Med udgangspunkt i, hvor vigtig en rolle det spillede i den pågældende sag, opfordrer han nu andre til at gøre det samme, hvis de støder på mistænkelige forhold.

»Vi opfordrer til, at pengeoverførselsvirksomheder generelt er opmærksomme på sådanne usædvanlige aktivitetsmønstre ved pengeoverførsler, så vi gør vores for at stoppe den form for udnyttelse af børn,« siger Jakob Rahbek.