Pengene tikker fortsat ind i en lind strøm i indsamlingen til de to efterladte børn til Freyja Egilsdottir, som blev fundet dræbt i sit hjem i Malling syd for Aarhus i forrige uge.

Indsamlingen nåede efter blot to dage op over 76.000 kroner.

Men pengestrømmen fortsætter til gavn for børnene, oplyser en af de tre initiativtagere til indsamlingen, Kim Sebine Krolmark.

»Vi har nu passeret de 108.000 kroner her til aften (mandag, red.), så det er bare helt fantastisk, at folk vil være med til at hjælpe børnene,« siger hun til B.T.

Der blev lagt blomster og tændt lys ved hoveddøren til Freyja Egilsdottirs hjem på Veilgårdsvej i Malling, efter tragedien blev kendt af naboer, venner og bekendte til den 43-årige kvinde. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Der blev lagt blomster og tændt lys ved hoveddøren til Freyja Egilsdottirs hjem på Veilgårdsvej i Malling, efter tragedien blev kendt af naboer, venner og bekendte til den 43-årige kvinde. Foto: Jens Anton Havskov

Freyja Egilsdottir blev efterlyst for to uger siden, efter flere af hendes nærmeste var ængstelige for, hvad der kunne være hændt hende.

Dagen efter blev hendes lig fundet parteret i flere dele og gemt af vejen dels indenfor i hendes hus på Veilgårdsvej i Malling, dels nedgravet udenfor i haven til villaen.

Hendes fraseparerede mand, der efter bt.dk’s oplysninger flyttede fra deres fælles hjem i efteråret, har i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Aarhus erkendt, at det er ham, som slog Freyja Egilsdottir ihjel og bagefter parterede hendes lig.

Den 51-årige mand har dermed dræbt to kvinder - mødrene til hans i alt tre børn - idet han i 1995 knivdræbte sin dengang blot 20 år gamle ekskæreste i et boligkompleks i Odder.