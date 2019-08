En pedel på Espergærde Gymnasium er blevet afskediget seks år efter, at han fik en dom for blufærdighedskrænkselse.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Pedellen blev i 2013 dømt for blufærdighedskrænkelser mod sin steddatter begået i en periode, fra hun var 10, til hun var 15 år.

Espergærde Gymnasium blev ikke orienteret om dommen, før steddatteren i juli kontaktede gymnasiet og krævede pedellen fyret.

Rektor Henrik Boberg Bæch bekræfter over for Helsingør Dagblad, at gymnasiet tidligere på sommeren fik en henvendelse fra den i dag 24-årige steddatter.

»Når vi får henvendelser af den art, bliver de taget alvorligt,« siger han til avisen.

Af hensyn til tavshedspligten kan rektoren ikke fortælle i detaljer, hvordan sagen er blevet håndteret, men han bekræfter, at pedellen siden sidste fredag ikke længere har været ansat.

Pedellen er dømt for to gange at have berørt pigen på en stærkt upassende måde samt at have luret på hende, mens hun var i bad. Overgrebene fandt sted, mens han var kæreste med pigens mor.

Pedellen blev ifølge Helsingør Dagblad dømt til at betale 10.000 kroner i erstatning til pigen.

Henrik Boberg Bæch vil nu undersøge, om gymnasiet fremadrettet kan kræve, at deres ansatte fremviser en ren børneattest.

Som det er i dag, kan gymnasiet ikke afvise en ansat eller en jobansøger på baggrund af, at han eller hun nægter at fremlægge en ren straffe-og børneattest.

Det skyldes, at gymnasiet ikke er en institution med børn.