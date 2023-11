»Hej far, jeg mistede min telefon i går. Gem mit nye nummer«.

Sådan lyder en besked, der tikker ind på Paw Jørgensens telefon i slutningen af august. Og lignende ordlyd har et hav af andre forældre modtaget det seneste år.

Men sagen er, at det ikke er deres børn, der sender beskederne. Det er svindlere. Svindlere, der i mange tilfælde har haft held med at lukrere på forældres kærlighed og lyst til at hjælpe deres børn.

53-årige Paw Jørgensen når at gennemskue svindelnummeret, før det er for sent. Men mange er faldet i. Og det har kostet dem titusindvis af kroner.

Paw Jørgensen gennemskuede hurtigt, at der var noget galt, da personen i den anden ende kaldte sig 'hans ældste og yndlingsbarn'. Foto: Privat

»Jeg er normalt en person, der gennemskuer den slags med det samme. Jeg bliver ikke snydt. Men her bliver jeg faktisk snydt til at starte med, og hvis de kan nå mig, der ellers ikke er nem at narre, kan de nå alle,« konstaterer Paw Jørgensen, da B.T. taler med ham.

Den falske søn skriver til ham en formiddag i august. Han forklarer, at telefonen er forsvundet, mens han har været ude og handle. Og at de ikke har kunnet finde den i butikken.

»Jeg hopper i med det samme. Men jeg når heldigvis at gennemskue det, før det er for sent,« fortæller Paw Jørgensen og fortsætter:

»Min søn ville aldrig skrive, at han er min 'yndlings', så allerede dér er der et eller andet, der ikke passer.«

Paw Jørgensen gennemskuede svindlerens nummer og valgte at drille ham lidt. Foto: Privat

Snart fortæller personen i den anden ende af samtalen om en vigtig regning, der skal betales. Med det samme.

De røde alarmlamper blinker nu for fuld skrue hos Paw Jørgensen. Alligevel vælger han at fortsætte samtalen. Skriver, at han vil overføre 500 kroner til sønnens konto i Skamlingsbanken.

»Jeg føler, at der sidder en og tror, jeg er dum. Så jeg vil lige tjekke, om de også er dumme. Og det er de så,« fortæller Paw Jørgensen med henvisning til, at Skamlingsbanken som bekendt ikke er en bank, men det højeste udsigtspunkt i Sønderjylland.

Svindleren aner ikke uråd, men beder i stedet om flere penge. Over 21.000 kroner, som skal sendes til et firmas konto.

Politiets gode råd Vær sikker på, at det faktisk er din søn eller datter, du skriver med. Forsøg eventuelt selv at ringe dit barn op på det sædvanlige nummer eller insister på, at han/hun låner en telefon og ringer dig op.

Godkend ikke noget med NemID/MitID, som du ikke selv sidder med.

Videregiv aldrig personlige oplysninger om dit NemID/MitID – heller ikke til familie og venner.

Hold dine personlige koder for dig selv.

Det er her, at Paw Jørgensen lader svindleren vide, at han har gennemskuet bluffet. Og dermed ender han ikke med at blive en del af politiets kedelige tal.

Politikredse landet over har de seneste måneder advaret mod svindelnummeret. Heriblandt Midt- og Vestjyllands Politi, der kan berette om over 100 anmeldelser siden årsskiftet.

Paw Jørgensen vil gerne følge trop med en advarsel. For han kan godt forstå, at man kan falde i.

»Vi er i en verden, hvor vi alle har meget om ørerne, så når man modtager sådan en sms, tænker man ikke, men reagerer bare, for selvfølgelig vil man hjælpe sine børn. Svindlerne trykker på nogle følelser,« siger han og kalder det »enormt frækt«.

»Jeg synes, det er vigtigt, at folk er opmærksomme på, at man virkelig skal passe på. Du kan blive snydt alle mulige steder. Ikke kun på mail. Nu sender de også lumske sms'er, hvor der rent faktisk sidder en virkelig person på den anden side.«

På sociale medier har Paw Jørgensen og familien allerede advaret deres netværk.

»Vi vil gerne være med til at sprede informationer om svindelnummeret, for man har ikke en chance, med mindre man selv gennemskuer det. Og selvfølgelig kan man godt komme videre efter, men man føler sig bitter.«

