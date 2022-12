Lyt til artiklen

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi var fredag rykket mod Farøbroen i forbindelse med et færdselsuheld.

Her holdt en havareret bil på broen i nordgående retning, og derfor holdt en patruljevogn og spærrede den første vognbane.

Men kort efter ankomsten blev patruljevognen påkørt af en anden trafikant, 'som er kommet til skade'.

Det oplyser politiet på Twitter.

Videre lyder det, at broen er spærret i nordgående retning, og at trafikken ledes af ved afkørsel 43, Nørre Alslev og ledes over Storstrømsbroen. Broen og samtlige spor er nu igen farbare.

Den person, der var kommet til skade, er kørt til tjek på hospitalet. Ingen melding om, at det er alvorligt.

Alle øvrige parter er uskadte lyder meldingen.