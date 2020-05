To politibetjente er mandag eftermiddag kommet lettere til skade, efter de kørte galt under en biljagt i Hundested.

Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

»Patruljebilen eftersatte et tohjulet køretøj klokken 17.34. I den forbindelse kørte de ind i et skarpt sving af en vej, de ikke kendte, og endte med at køre ind i et vejtræ,« fortæller vagtchef Rolf Hoffmann.

Uheldet skete ved Ullerup Skovvej i Hundested.

De to betjente er lige nu på hospitalet for at blive undersøgt for skader, men skulle ikke være kommet noget alvorligt til i forbindelse med uheldet.

Det vides endnu ikke, hvorfor de jagtede vedkommende.

Det tohjulede køretøj er - indtil videre - sluppet fra ordensmagten.

