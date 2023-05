På vej til anmeldelsen om slagsmål, hvor politiet har affyret et varselsskud, kørte en civil patruljevogn galt.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Bo Nyberg ris til B.T.

»Det er et køretøj på vej til Hallingparken, hvor vi har affyret et varselsskud, som ender i et uheld med en anden personbil.«

Umiddelbart lyder meldingen, at alle er uskadte, men man har kørt alle parter til tjek.

