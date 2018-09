To politibiler kørte søndag eftermiddag galt på Helsingørmotorvejen under en politijagt. De fire politifolk i bilerne blev efterfølgende kørt på hospitalet til tjek.

En bilist i en efterlyst bil nægtede søndag eftermiddag at standse for politiet, og to patruljebiler satte efter køretøjet og dens fører.

Klik her og se mere tv på localeyes.dk

På et tidspunkt kørte flugtbilisten op ad afkørselsrampen ved Klampenborg i sydgående retning, og da patruljebilerne fulgte efter, gik det galt:

Den ene bil kørte op bag i den anden med høj fart.

»Vi ved endnu ikke præcist, hvad der er sket. Det skal vi have undersøgt,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, Søren Bjørnestad.

Han understreger, at det endnu er uvist, hvordan betjentenes tilstand er, men at de foreløbige meldinger går på, at de er kørt til tjek på Herlev Hospital på grund af nakkesmerter.

»Køretøjerne skal nu undersøges, lige som vi også skal have talt med kollegerne, så snart det kan lade sig gøre,« siger vagtchefen.

Den bil, betjentene satte efter, er endnu ikke blevet standset.

Kort efter ulykken var frakørselsrampen spærret, men der er ryddet op på stedet, og trafikken glider igen normalt på strækningen.

Politifolkenes pårørende er blevet underrettet om ulykken.