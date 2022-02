Tirsdag aften var Skt. Hans Gade i Odense fyldt med blå blink og brandbiler.

Politiet og beredskabet måtte nemlig rykke ud til en brand, som var brudt ud i et skur. Da patruljen nåede frem, blev den mødt af høje flammer, som stod op fra skuret.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Sten Nyland til B.T.

»Vi modtog anmeldelsen om en brand klokken 22:42, og vi kunne ved ankomsten konstatere, at der var tale om en brand i et skur,« siger Sten Nyland.

Årsagen til branden er endu ikke fastslået. Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere Årsagen til branden er endu ikke fastslået. Foto: Presse-fotos.dk.

Skuret indeholdt blandt andet cykler og haveredskaber, der altså alle var ved at blive ædt op af flammer.

Branden nåede desuden at brede sig til naboskuret.

»Det har endnu ikke været muligt at fastlægge årsagen til branden endnu,« fortæller vagtchefen. Derfor skal der laves yderligere undersøgelser af skuret, for at fastslå brandårsagen.

Begge skure er efter branden godt medtagede, fortæller vagtchefen.