Argument for nej til erstatning til kræftsyg kvinde kan ifølge Danske Patienter blive en bombe under systemet.

København. Det vækker bekymring hos organisationen Danske Patienter, at Højesteret tirsdag afviser et erstatningskrav fra en kvinde, der af Region Hovedstaden blev indkaldt for sent til en undersøgelse for brystkræft.

Landets højeste retsinstans har taget begrundelsen fra Region Hovedstaden om manglende ressourcer til følge.

- Hvis regionerne kan bruge mangel på ressourcer som årsag til ikke at overholde patienternes rettigheder, så kan det blive en bombe under systemet, siger direktør i Danske Patienter Morten Freil.

Han understreger, at han ikke udtaler sig om Højesterets afgørelse i den konkrete sag, men om argumentet om mangel på ressourcer, som Region Hovedstaden har anført.

Kvinden, der søgte erstatning, blev screenet for brystkræft med 38 dages forsinkelse.

Det viste sig, at hun havde udviklet brystkræft. Hun blev opereret og fik kemoterapi.

Da patientskadesystemet nægtede hende erstatning, gik hun til domstolene.

Her blev kravet om erstatning afvist, først af Østre Landsret og tirsdag af Højesteret.

Ifølge Danske Patienters direktør risikerer vi at se, at argumentet om mangel på ressourcer vil blive brugt også i andre typer sager.

- Det kan være andre typer sager, eksempelvis om udrednings- og behandlingsgarantier.

- Vores frygt er, at det kan blive en ny praksis, som vil sætte patienters rettigheder ud af spil, siger han.

Han har forståelse for, at økonomien i sundhedsvæsenet er under pres.

- Men hvis man laver politiske aftaler og sætter ressourcer af til det, så skal det jo også være sådan, at man kan få erstatning, hvis man har været udsat for en skade, og rettighederne ikke er blevet overholdt, siger Morten Freil.

Han mener, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på baggrund af sagen må vurdere, om der er behov for en justering af lovgrundlaget.

Sundhedsordførerne fra Dansk Folkeparti og De Konservative har bebudet, at de vil tage sagen op med ministeren.

/ritzau/