2.681.558 kroner.

Så mange penge er der de seneste fem år blevet udbetalt til patienter, der har mistet deres ting under indlæggelse på et af Region Hovedstadens hospitaler. Som minimum.

Om genstandene er blevet stjålet, som det er tilfældet i sagen om Ditte Youngs mor, eller om de simpelt blot er forsvundet, melder historien intet om.

Men sikkert er det, at sagerne ikke er enkeltstående.

Således viser en opgørelse, som B.T. har fået tilsendt fra Region Hovedstaden, at der alene sidste år blev registreret 217 sager med bortkomne ejendele. Tallene stammer fra Willis I/S, som regionen har indgået en forsikringsmægleraftale med.

Det er altså Willis, der vurderer sager om bortkomne ejendele for hospitalerne, lyder det fra Region Hovedstaden, der dog ikke kan udelukke, at der kan være enkelte henvendelser til hospitaler og virksomheder, der er håndteret lokalt, og som derfor ikke er registreret hos Willis.

Blandt de 217 sager, der blev anmeldt i 2020, blev der udbetalt erstatning i 109 af sager. Erstatning for 769.15 kroner.

I tabellen, som du kan se nedenfor, kan du se, hvordan de tal har set ud de seneste fem år. Heriblandt, at der frem til 20. september i år er registreret 89 anmeldelser, hvoraf 69 af dem foreløbigt har ført til erstatning.

Da B.T. talte med Ditte Young mandag, var det dog ikke spørgsmålet om erstatning, der fyldte. Det var derimod hendes mors sikkerhed.

Sagen er nemlig, at hendes 73-årige mor er hjertepatient og i øjeblikket indlagt på Herlev Hospitals hjerteafdeling. Indlagt, fordi hun har vand i lungerne og derfor skal 'afvandes'.

Det var netop under et toiletbesøg på indlæggelsens femte døgn, hun blev bestjålet. Da hun vendte tilbage til sin stue, var hendes taske således væk. Hendes kort, telefon, nøgler. Det hele var væk.

»Det kan ikke være rigtigt, at man, når man kæmper for sit liv, også skal gøre sig tanker om sin sikkerhed,« indvendte datteren i artiklen, som du kan læse her.

Ditte Young mener ikke, det kan være rigtigt, at forældrene og andre patienter ikke kan føle sig sikre, mens de er indlagt. Foto: Joakim Hediger Vis mere Ditte Young mener ikke, det kan være rigtigt, at forældrene og andre patienter ikke kan føle sig sikre, mens de er indlagt. Foto: Joakim Hediger

Understregede, at tyveriet har skabt frygt hos begge forældre, fordi tyven er stukket afsted med både nøgle og adresse til deres hjem.

»Min mor er meget lille og meget, meget berørt af situationen. Hun græder og er bange. Og det samme er min far.«

Det var mandag ikke muligt for B.T. at få et interview med hospitalets ledelse. I et skriftligt svar understregede vicedirektøren på Herlev og Gentofte Hospital, Lisbeth Ravn, dog, at hospitalet var kede af situationen.

Og at de var optagede af at gøre, hvad de kunne for at forhindre den slags.

»For at forhindre tyveri er medarbejdere opmærksomme på uvedkommende, som færdes på afdelingerne, og i enkelte afdelinger med mange patientbesøg igennem døgnet er der etableret videoovervågning. Yderdøre låses så vidt muligt om natten, men der skal selvfølgelig stadig være adgang til hospitalet for patienter og pårørende det meste af døgnet.«

»Hospitalets beredskab undersøger i øjeblikket, hvilke ekstra tiltag der eventuelt kan sættes i værk for at forebygge tyveri,« lød det blandt andet.