Direktøren i organisationen Danske Patienter ønsker konsekvenser som bøder eller afskedigelser.

»Sundhedspersoner i Danmark burde vide, at man skal have et formål med at gå ind i journalerne, så det virker selvfølgelig som en bevidst handling,« siger Morten Freil.

Ifølge TV 2 peger han fingeren på de medarbejdere, der er mistænkt for uberettiget at have smugkigget i 13-årige Filippas journal.

En række medarbejdere i både Region Sjælland og Region Hovedstaden er hjemsendt i sagen, efter at hændelserne tidligere på ugen blev opdaget.

Morten Freil fra Danske Patienter opfordrer videre til, at personalet hos de danske regioner får indskærpet, hvordan man behandler patienters journaler.

Han ser også gerne, at reglerne for tilsynet med journalerne skal skærpes.

Sagen om 13-årige Filippa havde hele landets opmærksomhed, da hun i weekenden igennem lidt mere end et døgn var forsvundet, inden hun søndag eftermiddag blev fundet.

En 32-årig mand er nu sigtet for at have bortført og voldtaget hende.

Onsdag kom det så frem, at flere medarbejdere havde kigget i hendes journal.

Sagen er anmeldt til både Datatilsynet og Styrelsen for Patientklager, og regionerne er i dialog med politiet.

»Jeg er rystet og meget berørt og sender min allerstørste medfølelse til familien, som jo i forvejen gennemlever det værste mareridt, man kan forestille sig,« har regionsrådsformand i Region Sjælland,Heino Knudsen (S), sagt.