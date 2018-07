Fredag aften blev en beruset og ophidset mand af udenlandsk herkomst bragt ind til behandling på skadestuen på Regionshospitalet i Hjørring. Men behandlingen af manden fik en brat ende, da han ved 19-tiden pludselig greb fat om halsen på en sygeplejerske og trykkede til.

Hvorfor manden tog kvælertag på den mandlige sygeplejerske er endnu uklart, men manden erkender at have taget kvælertag på sygeplejersken og bliver sigtet for vold mod en person i offentlig tjeneste. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard til BT.

»Manden var kraftigt beruset, da han blev bragt ind på hospitalet. Under afhøringen har han ikke selv kunnet forklare, hvorfor han tog kvælertaget, men han erkender at have gjort det. Ifølge sygeplejerskens forklaring havde han en meget aggressiv fremtoning over for personalet. På et tidspunkt kommer den mandlige sygeplejerske til for at asssistere en læge med at få den berusede mand ind på en stue. Det er så her, han pludselig tager fat om sygeplejerskens hals med et kvælertagsgreb,« siger Poul Fastergaard.

Manden, der har adresse i asylcentret Sandholmlejren i Birkerød nord for København, er efter endt afhøring blevet løsladt, men er fortsat sigtet i sagen.

Sygeplejersken slap fra episoden med mindre smerter i halsregionen.