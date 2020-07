Et iransk passagerfly måtte torsdag aften lave en voldsom undvigemanøvre, for ikke at kollidere med to amerikanske kampfly.

Flere passagerer meldes såret.

Først forlød det, at det var et enkelt israelsk kampfly, der var tæt på at kollidere med passagerflyet, men nu er meldingen en anden.

Piloten, der fløj det iranske passagerfly udtaler ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der var to fly.

Da piloten kontaktede de to kampfly, for at advare dem om, at de tre fly var på kollisionskurs, oplyste kampflyene, at de var amerikanske.

Piloten i det iranske passagerfly undgik kollisionen ved hurtigt at lave en hurtig undvigelsesmanøvre, hvilket sårede flere af flyets passagerer.

Det iranske passagerfly er landet sikkert i Libanons hovedstad, Beirut, fortæller en kilde fra Beiruts lufthavn til Reuters. Passagererne har fået mindre skader.

Videoer fra det iranske passagerfly, som det iranske medie IRIB har lagt ud på de sociale medier, viser en mand, der bløder fra pande og næse.

Passagerflyet, som tilhører flyselskabet Mahan Air, skulle flyve fra Teheran til Beirut.

Netop Mahan Air er, ifølge Reuters, længe blevet beskyldt for at fragte våben for den iransk-tilknyttede guerilla-bevægelse i Syrien og andre steder.

Hverken det israelske eller det amerikanske millitær har endnu nogen kommentarer til hændelsen.

Opdateres...