Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var passagerer i bussen, da en chauffør kørte galt og havde en for høj promille i blodet.

Sent tirsdag eftermiddag forlod en 50-årig chauffør sin eldrevne bybus på Koldingvej i Vejle, da bussen var gået i stå.

Mikkel Ross, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, fortæller:

»Han forsøger at foretage en nødstartsprocedure, men han har glemt at trække håndbremsen, så bussen begynder at trille baglæns og rammer et busskur.«

Da politiet når frem konstaterer de, at manden virker påvirket.

Han bliver anholdt og lagt i håndjern.

»Vi får ham på skadestuen, hvor det konstateres, at han har en promille på over de tilladte 0,5. Derfor bliver han nu sigtet for at køre med spiritus i blodet,« fortæller vicepolitiinspektøren.

Der var syv passagerer med bussen, men heldigvis kom ingen til skade ved uheldet.

Den anholdte chauffør kommer fra Vejle.

Bybussen kommer fra selskabet Tide Bus Danmark, og til Vejle Amts Folkeblad siger firmaets chef, at chaufføren vil blive bortvist.