Fredag var flere hundrede tusinde danskere inde for at tjekke deres årsopgørelse på Skats hjemmeside. Den samme tendens gør sig gældende lørdag morgen, hvor der næsten er tre kvarters kø for at komme til.

Men Leif Jensen, der er nordisk direktør hos internetsikkerhedsfirmaet Kaspersky Labs, fortæller til Ekstra Bladet, at danskerne skal være ekstra opmærksomme i disse dage.

For kriminelle kan nemlig være på spil. Og de vil udnytte lejligheden til at få fat i dine oplysninger.

»Det er klart, at de, der vil sprede virus eller forsøger at få fat i personlige oplysninger, de bruger det her,« siger han til avisen og fortsætter:

»Der bliver både sendt falske mails og sms’er ud, som forsøger at ligne noget, SKAT har sendt.«

Han fortæller blandt andet, at hvor de kriminelle tidligere har været meget dårlige til at skrive deres beskeder, der har til formål at få dig til at udlevere dine oplysninger, så er de blevet meget mere overbevisende nu. Hvorfor man skal være endnu mere på vagt.

Han mener, at danskerne er lettere at fuppe i disse dage, hvor de går og venter på at se deres årsopgørelsen. Derfor skal du passe på med at åbne e-mails, der ligner, at de kommer fra Skat.

»Mailen kommer bare ikke fra SKAT. Og klikker du på linket, risikerer du at hente farlig software ned på din computer eller lokkes til at udlevere oplysninger, som de kriminelle kan misbruge,« slutter han.