Nordjyllands politi advarer mod en mand, der udgiver sig for at være politimand og snyder folk for personlige oplysninger

Preben Nielsen er navnet, der nu har snydt flere personer for deres mest private oplysninger. Manden udgiver sig for at være politimand og kontakter folk gennem Messenger og Facebook med en profil, der ellers kan virke ret så overbevisende.

På profilen har Preben Nielsen vedhæftet et billede med politilegimitation. Det skriver TV2 Nord.

Så snart den falske politimand har fået kontakt til folk, forsøger han at franarre dem deres CPR-nummer, NEM ID og billeder af deres nøglekoder på NEM ID kortet.

»Vi har på nuværende tidspunkt mere end 10 sager, der omhandler den falske politimand. Herudaf er der nok en 3-4 stykker, der er blevet snydt,« siger politikommisær Jens Søgaard fra Nordjyllands Politi.

Derudover kan Nordjyllands politi fortælle, at der løbende kommer nye sager ind. Bare i løbet af torsdagen er der kommet to nye anmeldelser, selvom politiet sendte en advarsel ud om den falske Preben Nielsen den 29. februar.

Advarsel fra Nordjyllands Politi https://t.co/GL2Uv6nG9b — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) 29. marts 2018

Det næste skridt i sagen er nu at indhente kendelser ved Facebook og Messenger, så politiet kan komme nærmere, hvem den falske politimand Preben Nielsen.

Hvis du også er blevet kontaktet af Preben Nielsen, kan du henvende du til Nordjyllands politi, der er ved at undersøge sagen.