Det er sommer, det er sol, og det er ferietid.

Men desværre også højsæson for ubudne gæster i dit hjem.

Faktisk er der i juli måned normalt en stigning i indbrud på 20 procent i forhold til resten af året, skriver Codan Forsikring i en pressemeddelelse.



Derfor kommer selskabet med en række gode råd til børnefamilier og andet godtfolk, der er på vej på sommerferie i disse dage.

Skadedirektør i Codan Forsikring, Henrik Bundgaard, fortæller, at det ofte ikke er de de stjålne ting, folk oplever som det værste.

»Et indbrud handler ikke kun om, at man får stjålet eller ødelagt sine ting. De fleste genstande kan erstattes, hvis man har en forsikring, der dækker. Men følelsen af at nogen har gået rundt i ens hjem og har rodet alt igennem, kan nærmest være et overgreb oveni,« lyder det fra skadedirektøren, der tilføjer:

»Når vi taler med vores kunder, siger de, at det næsten er det værste. At nogen har gået rundt og kigget i ens allermest private ting. Især fordi man ikke kan lade være med at tænke på, om tyvene kunne finde på at vende tilbage, eller om de måske har haft overvåget huset i en periode. Der er mange tanker, der melder sig efterfølgende, og det er meget utrygt.«

Codans kunder i Region Hovedstaden oplever i gennemsnit 40 procent flere indbrud sammenlignet med resten af landet.

Gode råd - sådan undgår du indbrud i sommerferien Tilslut et tænd-og sluk ur (gerne vilkårligt), så det ser ud som om, der er nogen hjemme om aftenen.

Man efterlader typisk et rent og pænt hjem, når man tager på ferie. Men faktisk er det en dårlig ide. For jo mere et hjem ser beboeligt ud, jo større er chancen for at tyven tror, at husets beboere kan være lige om hjørnet. Så lad endelig også haveredskaber og legetøj ligge i haven.

Lås alle døre og tjek at alle hasper er sat på vinduerne.

Indbrudstyve lurer ofte ind ad vinduerne for at se, om der står åbenlyse ting fremme, som er værd at stjæle. De går efter designmøbler, designlamper, elektronik, smykker og kunst.

Allier dig med naboerne. Aftal at I holder øje med hinandens hjem, tømmer postkasser for hinanden og for husejere, fylder hinandens skraldespande op. Alt der ser beboeligt ud, virker afskrækkende for en indbrudstyv.

Få en alarm. Så har du meget færre bekymringer, når du ligger i strandkanten og bygger sandslotte med dine børn.

Undlad at fremhæve på sociale medier, at du opholder dig på din rejsedestination. Det er fristende at gøre vennerne lidt misundelige, men tyvene kan følge med, hvis din profil er åben.



Kilde: Codan Forsikring

Sammenlignet med Region Nordjylland, som er den region, der har færrest indbrud pr. kunde, er der dobbelt så mange indbrud i Region Hovedstaden.