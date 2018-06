Tænk dig om, inden du kryber i seng med vinduerne på klem. Eller går i haven, mens hoveddøren er åben. Politiet melder om flere tyverier i varmen, og hvis en tyv kravler ind og stjæler dine ting, er det måske ikke alt, din forsikring dækker.

I disse dage lader mange af os et vindue stå åbent om natten eller glemmer at låse døren, når vi sidder i eftermiddagssolen på terrassen. Men der er god grund til at holde hovedet koldt, selv om termometeret stiger. Politiet melder nemlig om en stigning i antallet af tyverier fra private hjem i sommervarmen.

»Vi kan sagtens mærke, at det er godt vejr. I disse uger har vi flere sager med folk, der får stjålet ting, fordi en tyv er kravlet ind gennem et åbent vindue,« siger leder af Tyveri- og Indbrudsgruppen ved Københavns Politi, Per Windolf. Han forklarer, at politiet i sommermånederne både får flere anmeldelser fra villaejere og folk i lejligheder.

Det kan også blive dyrt for dig, hvis du får besøg af en listetyv. Får du uventede gæster, fordi du har døre og vinduer på vid gab, kan du nemlig ikke være sikker på, at din forsikring dækker fuldt ud.

»Døre og vinduer skal være forsvarligt låste, før der er tale om indbrud. Hvis en tyv kravler ind ad et åbent vindue, betragter forsikringsselskaberne det som 'simpelt tyveri', og derfor er det ikke alt, tyven render med, der er dækket,« forklarer Anja Lintrup Sørensen, der er konsulent i Forsikringsoplysningen hos Forsikringer og Pension.

Selv om det for dig er grænseoverskridende, at en fremmed lusker ind i dit hjem og stjæler fra dig, så sidestiller forsikringen det med lommetyveri på gaden. Får du stjålet penge og smykker, dækker din forsikring ikke. Skulle tyven slæbe af sted med dit nye B&O-fjernsyn eller dit Per Arnoldi-maleri, som bliver betragtet som 'særligt værdifulde ting', kan du normalt godt få erstattet det op til et vidst beløb.

Det er ikke kun om natten, du skal huske at holde dit hjem forsvarligt aflåst. Det gælder også, selv om du er hjemme og vågen ved højlys dag. Hvis en tyv sniger sig ind i dit køkken, mens du selv luger ukrudt i rosenbedet i baghaven, er det også simpelt tyveri.

»Hvis tyven sniger sig ind ad et soveværelsesvindue, mens du sover, vil forsikringen i de fleste tilfælde dække, men hvis du ligger og sover i den ene ende af huset, mens tyven kravler ind ad et vindue i stuen og løber med noget, dækker den højst sandsynligt kun i begrænset omfang,« siger Anja Lintrup Sørensen.

Selv om den flotte forsommer gør vore hjem mere udsatte for indbrud, er det ikke frygten for en psykopatisk overfaldsmand, du skal bruge mest tid på, beroliger politiet.

»Det er mere utrygheden, du skal tænke på. Og så må du gøre op med dig selv, om du vil svede, eller om du vil løbe risikoen for at få besøg af en tyv,« siger Per Windolf fra Københavns Politi.