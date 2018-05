En ny fuphjemmeside, der reklamerer med at sælge Kay Bojesen-design til uhyre billige penge, har set dagens lys. Flere danskere er røget i fælden.

På hjemmesiden luksusbolig.com kan man blandt andet købe Kay Bojesens 'mellem abe' til 1.199 kr. Det er 1.796 kr. billigere, end hvad 'mellem aben' koster på den officielle Kay Bojesen-side, kaybojesen-denmark.dk. Det er også 972 kr. billigere, end hvad den billige outlet-hjemmeside allbuy.dk tilbyder. Derudover er der også dukket en anden lignende svindelhjemmeside op: luksusoutlet.com.

Én af dem, der er røget i fælden, er Birgit Kristensen. I en mail til BT skriver hun, at hun bestilte et par varer til 1.300 kr. fra hjemmesiden, men at hun endnu ikke har modtaget noget. Og ejeren af hjemmesiden svarer ikke på den oplyste mail.

BT har også skrevet til mailadressen, men heller ikke her er der svar. Ifølge BTs oplysninger er luksusbolig.com oprettet i Arizona i USA. Der hører samtidig et amerikansk telefonnummer til hjemmesiden, men ingen svarer.

På luksusbolig.com er der opgivet adressen Frederiksvej 28 i Hellerup. Men den adresse eksisterer ikke. Under deres leveringsoplysninger står der til gengæld en anden adresse; Hovedvejen 197 i Glostrup.

Den nye fuphjemmeside ligner ned til mindste detalje de to tidligere fuphjemmesider Drømmedesign.com og Designfamilie.com, som BT tidligere har beskrevet - blandt andet i videoen øverst. De to hjemmesider havde også opgivet adresse på Hovedvejen 197 i Glostrup.

Den nu lukkede hjemmeside Designfamilie.com solgte også billigt Kay Bojesen-design. Den ligner den nye hjemmeside luksusbolig.com på en prik. Den nu lukkede hjemmeside Designfamilie.com solgte også billigt Kay Bojesen-design. Den ligner den nye hjemmeside luksusbolig.com på en prik.

På Trustpilot.com er der to personer, der har anmeldt hjemmesiden for svindel og givet den 1 stjerne.

Jørgen Hansen skriver:

'De reagerer overhovedet ikke på bestillinger/henvendelser. Spørgsmålet er, om det er et fupfirma?? Pas på i hvert fald!!!'

Og Karin skriver:

'Storsvindler i gang igen. Bestil ikke varer her, du modtager dem aldrig, han stjæler bare dine penge. Ikke første gang han svindler.... Nyttig.'

Undgå netsvindel Er tilbuddet for billigt til at være sandt, er det højst sandsynligt heller ikke sandt.

Læg mærke til, om hjemmesiden er skrevet på dårlig dansk. Særligt under 'om os'.

Se om hjemmesiden har et e-mærke symbol. Hvis det har det, er du forsikret gennem firmaet e-mærket.

Google eller tjek hjemmesidens navn på Facebook, for at se om andre har skrevet dårligt om den.

BT har forsøgt at få en kommentar fra politiet.