Falske skorstensreparatører er tilsyneladende på spil i det nordsjællandske.

Onsdag eftermiddag fik en 74-årig kvinde, der bor på Ranunkelvej i Gentofte, 'et tilbud, der viste sig at være for godt til at være sandt'. Det oplyser Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

En mand kontaktede kvinden ved hendes hjem og sagde, at skorstenen på hendes hus var ødelagt.

Han tilbød samtidig, at han og hans kolleger kunne lave den 'for et meget beskedent beløb'.

'Mændene gik i gang med arbejdet, som undervejs steg betydeligt i pris. Kvinden tog i første omgang ud for at hæve flere penge til mændene, men heller ikke det var nok, og hun blev derfor bedt om også at lave en bankoverførsel', oplyser politiet.

Den overførsel fik kvinden dog spærret, før den blev gennemført.

Politiet mistænker, at der kan være tale om de samme 'håndværkere', som tidligere på ugen havde kontaktet en mand på Ordrupvej og gav ham samme tilbud.

'Her forudbetalte manden over to dage et større beløb uden, at der blev repareret så meget som en sodplet på skorstenen', oplyser politiet.