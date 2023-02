Lyt til artiklen

Lad mobilen ligge i tasken. Hold blikket på vejen og hænderne fast på rattet.

Det er generelt altid en god idé i trafikken, når du kører rundt i bil, men i denne uge holder politiet særligt øje med uopmærksomme bilister.

Og det er der en helt særlig grund til, fortæller Rigspolitiet i en pressemeddelelse:

Uopmærksomhed og manglende orientering er nemlig en vigtig faktor, når det handler om at undgå alvorlige ulykker og dødsfald i trafikken.

Så meget som næsten to tredjedele af alle dødsulykker skyldes helt eller delvis, at trafikanterne ikke er opmærksomme nok.

Derfor bruger landets 12 politikredse denne uge til at sætte særligt ind her.

»Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge disse ulykker sætter politiet ind med kontrol i uge otte,« skriver politiet.

Og netop mobiltelefonen er den store synder. Især sms'er og sociale medier er med til at distrahere bilisterne, men også indstillingen af gps og radio forstyrrer.

Fem gode råd til at undgå uopmærksomhed Forbered din tur og tag afsted i god tid

Undlad at have adgang til din mobiltelefon eller tilslut den bilens anlæg

Hold ind til siden på et egnet sted, hvis du skal foretage dig ting, som fjerner din opmærksomhed

Få din passager til eksempelvis at indstille GPS, finde god musik til turen eller række dig dine solbriller

Følg med i trafikken. Kig på trafikken – også selvom du bliver talt til Kilde: Rigspolitiet

Tal fra Vejdirektoratet viser, at uopmærksomhed og manglende orientering spiller ind i 61 procent af alle dødsulykker i trafikken.



Fra 2017 til 2021 er 486 mennesker blevet dræbt i den slags trafikulykker. Det svarer til 97 mennesker om året eller to om ugen.

Og er sikkerheden ikke nok til at motivere dig, kan pengepungen måske.

Det koster nemlig at blive snuppet med mobilen fremme, når du kører.

Hvis du bruger håndholdt mobil, mens du kører, koster det et klip i kørekortet og en afgift på 500 kroner til Offerfonden.

Det gælder også for knallertkørere, traktorførere, cyklister, folk på elløbehjul og andre små motoriserede køretøjer samt for ridende.

Hvis du tages i at bruge håndholdt mobil, mens du cykler, får du en bøde på 1.000 kroner. Det samme gør du, hvis du snuppes med mobilen fremme på et elløbehjul.