En sms fra Nordisk Film Biografer, der udlodder en konkurrence om 100 biografbilletter med popcorn og sodavand, florerer lige nu. Problemet er bare, at den ikke er fra Nordisk Film.

»Det er desværre en falsk sms,« siger Vibeke Wolfsberg, kommerciel direktør i Nordisk Film, til B.T.

Hun advarer imod at klikke på linket.

»Vi er meget opmærksomme på falske sms’er og e-mail. Nu advarer vi alle via vores egne kanaler og politianmelder det. Men det er svært at dæmme op for,« siger Vibeke Wolfberg.

Nordisk Film advarer imod at reagere på denne sms. Foto: Niels Philip Kjeldsen Vis mere Nordisk Film advarer imod at reagere på denne sms. Foto: Niels Philip Kjeldsen

Nordisk Film har tidligere oplevet, at svindlere har brugt Nordisk Films brand i sms’er og e-mail.

»Det er typisk noget, hvor de forsøger at samle dine data, forsøger at få dig til at betale et beløb, eller forsøger at få dig til at udlevere dine kreditkortoplysninger. Og det er typisk svindlere fra udlandet,« forklarer Vibeke Wolfsberg.

Derfor er det vigtigt at tjekke afsenderen grundigt, hvis man får en e-mail eller sms fra Nordisk Film, da det ofte vil afsløre, at der er tale om en udenlandsk afsender.

»Men generelt kan man også regne med, at vi ikke kontakter folk på den her måde. Får du sådan en sms fra os af denne karakter, kan du regne med, at det er svindel,« siger Vibeke Wolfsberg.