En 81-årig kvinde åbnede søndag aften døren op til sit hjem i Aarhus V, da en mand bankede på.

Manden havde sagt, at han skulle skifte en vandlås.

Da manden virkede flink og overbevisende, lukkede den 81-årige kvinde ham ind i sin lejlighed.

Kort efter tog manden dog kvindens pung og nogle smykker, inden han hastigt forlod stedet.

Kvinden anmeldte tyveriet til Østjyllands Politi omkring klokken 19.45 søndag aften.

Her gav hun følgende signalement af manden:

Anden etnisk herkomst end dansk

Cirka 160-165 centimeter høj

Kraftig af bygning

Iført arbejdstøj

Talte dansk

Østjyllands Politi opfordrer til, at man forholder sig kritisk over for folk, der møder op og beder om at komme ind i ens hjem uden en forgående aftale.

Bed om id på vedkommende og foretag eventuelt et kontrol opkald til den virksomhed eller myndighed, som personen udgiver sig for at komme fra, lyder rådet fra politiet.

Er du i tvivl, så lad være med at lukke vedkommende ind.