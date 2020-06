Rigsadvokat skriver ifølge Berlingske, at der var "tilfældigt sammenfald" i dna-test, da mand fik indbrudsdom.

Dansk Folkeparti og Radikale vil have undersøgt, om personer er blevet dømt på baggrund af tilfældige dna-match af danske domstole.

Det skriver Berlingske.

Det sker efter en sag, hvor en håndværker blev idømt 60 dages fængsel for indbrud med en dna-prøve som et afgørende bevis.

Men en ny dna-prøve har svækket det oprindelige bevis så alvorligt, at Rigsadvokaten ifølge Berlingske har vurderet, at der var tale om et "tilfældigt sammenfald".

Derfor opfordrer Rigsadvokaten sagen til at gå om.

Samtidig kan Rigsadvokaten ikke afvise, at noget lignende er sket i andre sager.

- Det er klart, at når Rigsadvokaten siger, at det ikke kan udelukkes, at det samme er sket i andre sager, så har jeg en stærk forventning om, at det bliver undersøgt til bunds, siger Kristian Hegaard, retsordfører for Radikale Venstre, til Berlingske.

Hegaard foreslår, at man kunne foretage stikprøver.

Også Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, opfordrer til en gennemgang af sager, hvor DNA har indgået som bevismateriale.

Han påpeger over for avisen, at "dna er et vigtigt redskab for politiet, og det går ikke, hvis der kan sås mistillid til systemet på den her baggrund".

Justitsminister Nick Hækkerup (S) oplyser i et skriftligt svar til Berlingske, at han anser sagen som "alvorlig" og vil drøfte den med Folketingets partier efter en vurdering fra myndighederne af, om der kan være lignende sager.

Da indbrudssagen i 2018 blev behandlet af Retten på Frederiksberg, var en del af sagens beviser fundet af et dna-match på gerningsstedet.

Det gav - sammenholdt med en profil i Det Centrale Dna-profilregister med 10-punkter - et match med en sandsynlighed på mere end 1 til 1.000.000.

I byretten blev manden idømt 60 dages fængsel, og den dom stadfæstede landsretten i september 2019.

Efter dommen i landsretten anmodede forsvareren om en ny dna-undersøgelse af den dømte med 16 dna-punkter i stedet for 10 dna-punkter.

Den nye prøve viser, at resultaterne taler lige meget for og imod, at det undersøgte dna stammer fra den dømte frem for en tilfældig, anden person.

Går sagen om, kan den dømte få en ny chance i retssystemet med mulighed for at blive frifundet. Men håndværkeren har dog allerede afsonet dommen.

/ritzau/